午前5時23分ごろ北海道地方で震度5強の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【映像】地震が起きた際の様子（実際の映像）震源は十勝地方南部、深さは80キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.1とされています。最大震度5強を観測したのは浦幌町、震度5弱が新冠町です。この地震による津波の心配はありません。北海道庁によりますと午前6時30分時点でこの地震による被害は確認されていません。JR北