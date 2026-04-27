人気レースクイーンの央川かこ（31）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ美脚ショットを公開した。「SUPERFORMULARd.3オートポリスは雨と霧の影響で中止となってしまいました熱いレースを見れなったのは残念だけど、ステージやピットウォークなどのイベントはできたから九州のファンの皆さんとの交流の時間はたくさん作れてよかった」と報告。黒のセパレートのコスチューム姿の写真をアップし「まだま