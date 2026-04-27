人から褒められると嬉しい。けれど、人を褒めるのが得意だと言える人はそう多くないだろう。パートナーや子ども、部下、自分の身の回りの人をうまく褒めるにはどうすればいいのか？15万部超のロングセラー『任せるコツ』の著者でもある山本渉さんが実践する、すべての人間関係に効果的な正しく戦略的な「ほめかた」をまとめた一冊。著書『できるリーダーはどこを「ほめる」のか？』（朝日新聞出版）から、褒め上手がしている褒めポ