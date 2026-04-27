尖っていた若手時代から現在まで、30年以上続く関係性。映画監督・福田雄一氏が『人生最高レストラン』で、MC・加藤浩次との熱いエピソードを明かした。『銀魂』『今日から俺は!!』など数々のヒット作を手がけてきた福田氏が、25日放送のTBS系トーク番組『人生最高レストラン』(毎週土曜23:30〜)にゲスト出演し、30年来の付き合いだというMC・加藤浩次との秘話や、監督業への転身エピソードを語った。(左から)加藤浩次、福田雄一監