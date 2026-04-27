〇 ドジャース 6 − 0 カブス ●＜現地時間4月26日ドジャー・スタジアム＞ドジャースの大谷翔平選手（31）が26日（日本時間27日）、本拠地でのカブス戦に「1番・指名打者」でフル出場。6号ソロを放つなど3打数3安打1打点の大活躍でチームを連勝に導いた。カブス先発の今永昇太と対戦し、初回の第1打席は四球で出塁。3番・T.ヘルナンデスの打席で今季3盗塁目となる二盗を決めると、相手捕手の悪送球が重なる間に三塁へ進んだ