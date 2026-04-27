松下洸平がカンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜)で見せる“振り切った”国会議員役に注目が集まっている。前回放送の第1話では、黒木華演じる茉莉の幼なじみでありながら、彼女を裏切るような行動を見せた日山流星。松下自身も「こんなにやって怒られないかな?」と思うほどのキャラクターだと明かし、その“異次元なおもしろさ”を語った。松下洸平○「いまやるべきドラマであり、いま見るべきドラマ」同