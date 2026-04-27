【スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー】 5月22日 公開 5月22日に公開予定の映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」について、特別映像が公開された。 公開された映像では、マンダロリアン（ディン・ジャリン）とグローグーだけでなくダース・ベイダーやルーク・ス