ドジャース・大谷翔平投手（３１）は２６日（日本時間２７日）に本拠地ロザンゼルスでのカブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、７回に１２試合６０打席ぶりの一発となる６号を放った。打球が上がった瞬間だった。５―０の７回先頭で２番手の左腕ミルナーの初球、内角低めの８５・７マイル（約１３７・９キロ）のシンカーを逆方向に振り抜くと確信歩き。角度２８度、打球速度１０９・８マイル（約１７６・７キロ）で左中間に伸