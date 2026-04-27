「人生をこれで生きていくの」タレントの小島瑠璃子が、毎日決まった服しか着なくなったワケを語った――。小島瑠璃子○「瑠璃子さ、こないだと同じ服着てない…?」「そうだよ」15日に更新された指原莉乃のYouTubeチャンネル『さしはらちゃんねる』にゲスト出演した小島。ザ・リッツ・カールトン東京でアフタヌーンティーを優雅に楽しんでいたが、指原が突如、「瑠璃子さ、こないだと同じ服着てない……?」とツッコミ。黒のハイネ