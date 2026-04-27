「Sports From USA」――今回は「アメリカの競争は子どもを伸ばすか」「THE ANSWER」がお届けする、在米スポーツジャーナリスト・谷口輝世子氏の連載「Sports From USA」。米国ならではのスポーツ文化を紹介し、日本のスポーツの未来を考える上で新たな視点を探る。今回は「アメリカの競争は子どもを伸ばすか」。◇◇◇アメリカ人は競争を重んじる。アメリカ合衆国情報庁で異文化理解の研修を行っていたロバート・コール氏