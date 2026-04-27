「私たちは変わりません」首にかけた金メダルと銀メダルを両手におどけた表情を浮かべる三浦璃来（24）。その横で、スマホの画面を真剣な表情で見つめる木原龍一（33）──。冬季オリンピックのフィギュアペアで日本初の金メダルを獲得した“りくりゅう”だ。４月25日、ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団による「応援感謝パレード」が東京・日本橋（中央区）で行われ、日本橋中央通りのイベントコース往復70