子役の増田梨沙が22日、自身のインスタグラムを更新。元スーパーアイドルの人気俳優との2ショットを投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】一平おじさんに戻っちゃったやさしく肩を抱かれる可憐な人気子役 増田は「Musical『新宿発8時15分』観劇」と題し、肩を抱かれながら笑みを浮かべる仲の良さが伝わる写真を投稿。「以前『日本一の最低男』で共演させていただいた香取慎吾さんと事務所の先輩、中島亜梨沙さ