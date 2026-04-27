シンガー・ソングライターで女優、実業家としても活躍し、推定資産10億ドル(約1470億円)以上と言われるリアーナの娘ロッキが、ディオール初となる「オートクチュールおむつ」を身につけて表紙に登場した。ロッキはW誌最新号で母親とともに表紙を飾り、これが公式なデビューとなった。 【写真】ちゅうちょなく上着をぺろん妊娠中の大きなお腹を公開 同誌によると、この特別なア