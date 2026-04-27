「地獄に堕ちるわよ」場面カット（C）Netflix 戸田恵梨香が主演を務めるNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」が27日、世界独占配信が開始。戸田恵梨香＆伊藤沙莉、二人の競演に緊張感高まる場面写真とキャラクター相関図が公開された。【写真】公開された「地獄に堕ちるわよ」キャラクター相関図独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子