物事が起こる確からしさを数学的に記述し議論するのが確率論です。YouTubeチャンネルのChalk Talkが、ギャンブルの公平性についての議論から確率論が生まれた経緯について解説しています。The fairness puzzle that sparked probability - YouTube動画は「勝者が決まる前にゲームが中断されたら、賞金100ドルをどう分けるのが公平か」という問いから始まります。つまり、「何が公平か」という問いが先にあり、確率はその答えを出す