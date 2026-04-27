セルティック前田大然がファルカーク戦で2ゴール1アシストの活躍を見せたスコットランド1部セルティックの日本代表FW前田大然が4月25日のファルカーク戦に先発出場し、2ゴール1アシストの活躍で勝利に貢献した。復調を感じさせる圧巻のパフォーマンスには称賛が集まっている。英公共放送「BBC」が報じた。前田は前半30分に前線からのハイプレスで相手DFからボールを奪うと、そのまま飛び出していたGKの脇を抜くシュートで先制