◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権最終日（２６日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、２９位で出た勝みなみ（明治安田）は４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算４アンダーで日本勢最上位の１２位に入った。２番、３番で連続バーディー。今大会自身最少の７０をマークした。「順調にバーディーを重ねて、前半と後半で１つずつボギーは