日本相撲協会は２７日、大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新番付を発表した。再十両が決まっていた炎鵬（伊勢ケ浜）は、西十両１４枚目だった。元幕内が序ノ口に降下後に、十両復帰を果たしたのは史上初。２３年夏場所以来、１８場所ぶりの関取在位となった。