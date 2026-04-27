日本相撲協会は２７日、大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新番付を発表し、若ノ勝（湊川）が新入幕を果たした。湊川部屋からの新入幕は、現師匠の湊川親方（元大関・貴景勝）が継承してから初めて。栃木県出身の入幕は戦後５人目となった。若ノ勝は初場所で１２勝を挙げて十両優勝。西十両３枚目だった先場所は１１勝を挙げて、優勝決定戦に進んでいた。