日本相撲協会は２７日、大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新番付を発表し、琴勝峰（佐渡ケ嶽）が新三役となる関脇昇進を果たした。佐渡ケ嶽部屋、千葉県出身の新関脇は、２３年秋場所の琴ノ若（現・琴桜）以来。新入幕から所要３５場所での新関脇は、史上１０番目のスローとなった。琴勝峰は西前頭５枚目だった先場所、１１勝４敗で敢闘賞を獲得していた。