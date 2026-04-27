日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」のYUMAとMAKIが、5月2日放送のBS10（BS200ch）『もふもふトラベラー』（後9：00〜後9：30）に出演する。【写真】もふもふわんこをぎゅっ！MAKI&YUMA同番組では、YUMAとMAKIが、もふもふわんこ（犬種：ビションフリーゼ）の“ボンドくん”を相棒に西伊豆へ旅する。&TEAMの動物好き2人が、わんこに翻弄（ほんろう）されるドタバタ劇となる。動物好きのYUMAとMAKIは、初め