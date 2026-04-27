アメリカの首都・ワシントンにある動物園で25年ぶりに誕生したアジアゾウの赤ちゃんが一般公開されました。ワシントンの国立動物園でお披露目されたのは、アジアゾウの女の子、「リン・マイ」です。名前の意味はベトナム語で「心の花」。生後二か月ですが体重は早くも200キロを超えているそうです。記者「何を見に来たの?」来園者「ゾウの赤ちゃん。とてもかわいい」「見に来るのは3度目です。最高に愛らしいです」担当の飼育員に