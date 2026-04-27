俳優の飯島直子が主演を務めるFODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』（深0：45）が5月5日から地上波放送されることになった。【写真】「仲良し兄妹に見えるよ」“兄貴”と慕う中山秀征との2ショット披露の飯島直子※8枚め同作は、50代に突入した主人公が直面する“あるある”な出来事や気持ちの揺れを、温かくユーモラスに描くコメディドラマ。推しの裏切り、元彼との再会、老眼鏡、親の介護に老後のお金の