11月3日の「文化の日」が「明治の日」に変わるかもしれない。 超党派の「明治の日を実現するための議員連盟」が総会で、明治天皇の誕生日に当たる11月3日の「文化の日」に「明治の日」を併記する祝日法改正案を議員立法で提出する方針を決めた。 これに対しヤフコメには「わざわざ今このタイミングで『明治の日』を併記しようとする動きには違和感しかない」「文化の日が定着しているのに併記する意味がわからない」などの書き