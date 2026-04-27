世界的人気シリーズ「スター・ウォーズ」の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日、日米同時公開）より新たな特別映像が解禁された。【動画】「スター・ウォーズ」レガシー映像1977年の第1作『スター・ウォーズ／新たなる希望』公開以来、世代や国境を超えて支持されてきた同シリーズ。映画公開のたびに世界中のファンが熱狂する“社会現象”としての側面も持ち、今なおエンターテインメン