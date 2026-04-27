北海道で午前5時24分ごろ震度5強を観測する地震がありました。、気象庁は4月20日に起きた三陸沖の地震との関連はないとしていますが、今後1週間程度、同じ規模かそれ以上の地震に注意するよう呼びかけています。気象庁地震火山部海老田綾貴・地震津波監視課長：今回の地震は北海道・三陸沖後発地震注意情報で注意を呼びかけている対象となる地震ではありません。また今回の地震が北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表基準に該当す