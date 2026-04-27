関越の次は「圏央道」だ！NEXCO東日本は2026年4月22日、今年度から2030年度までの新たな中期経営計画を発表しました。【なるほど！】これが新検討する「渋滞対策」あの手この手です！（画像）同社は現在、圏央道の暫定2車線区間の4車線化や、関越道の付加車線設置といった渋滞対策を進めていますが、新たな対策箇所を検討します。そのなかで具体的に挙げられているのが、圏央道のもともと4車線で開通した「あきる野IC〜鶴ヶ