懐かしい場所や人物が幸運をもたらす週。疎遠になっていた相手からの連絡はできれば返信して。仕事は趣味がスポットライトを浴びる暗示が。また金運はピンクのお財布が財運アップに。恋愛は初対面の相手と進展しそう。最初にしつこく振る舞わないことが愛される秘訣。