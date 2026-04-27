引き続きラッキーな出来事がたくさん訪れる週。仕事も◎。出口の見えなかった案件が綺麗に着地したり、クリエイティブな仕事で成功しそう。また金運は美活への投資にツキあり。恋愛は優雅な魅力に溢れモテオーラが全開に。好きな人から熱烈にアプローチをされる予感も。