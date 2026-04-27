面倒で手をつけてこなかったものを動かすことがミッションとなる週。ギクシャクしていた人物との関係を修復するタイミングも。日帰り旅行を楽しみマインドを軽やかにすると運気アップを図れそう。また恋愛はプライベート感漂うスポットなどリッチなデートがオススメ。