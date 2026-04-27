オンもオフもエネルギー全開に行動できる週。外国人など多彩なコミュニティも広がります。また仕事も共に成功を分かち合える仲間が出現しそう。金運は浪費の傾向が。衝動買いは絶対NG。恋愛は華やかなスポットに出会いがあります。おしゃれをして素敵な運命を引き寄せて。