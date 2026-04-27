忙しい割に実を取れない週。仕事は理想ばかり膨らみ現実を直視できない恐れも。厳しいアドバイスをくれる人が開運パーソン。素直に耳を傾けましょう。金運は身体のメンテナンスの投資にツキあり。また恋愛は腐れ縁の相手にパワーを落とさそう。新たな出会いに目を向けて。