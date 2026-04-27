体調を崩しやすい週。レジャー先など食中毒など気をつけて。仕事はスピーディー＆合理性が成功アクションに。決断事を延ばしているとチャンスを逃すかも。金運は無欲な気持ちでいるとサプライズを手にできます。恋愛はフレンドリーなタイプに縁あり。グループデートも○。