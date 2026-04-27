怠けモードが強まる週。何をするにもフットワークも重くなりがち。仕事は優先順位を決め軽やかにこなさないとライバルに差をつけられるかも。金運は投資やギャンブルにツキあり。特に週末は勝負運と閃きに冴えそう。また恋愛はライフスタイルが似ている人が本命に。