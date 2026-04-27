焦ってミスを招きがち。交渉事や契約などいつも以上に慎重に対応して。仕事もクオリティ重視でこなしましょう。美容運は吉。内面から輝く肌を手にできます。ヨガや身体を動かすなども開運に。恋愛はマンネリに注意。素敵な出会いはアウェイなスポットに潜んでいます。