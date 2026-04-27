前向きなチャレンジ精神が沸き起こる週。発想力も冴えるので、閃いたことはどんどん形にしていきましょう。また金運も好調。積立投資など、賢くお金を貯めれる暗示が。恋愛は受け身スタンスが出会い運アップに。婚活も人の誘いで足を運んだ場所に運命が期待できます。