引き続き運気は低め。何事も強引に攻めていくスタンスは控えましょう。のんびり過ごし風向きが変わるのを持って。金運も堅実モードで。仕事は縁の下の力持ち的な作業にツキあり。ユニークな志向のカルチャーや講習会参加も開運に。恋愛はセクシーなタイプに縁あり。