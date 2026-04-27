社交運が好調な週。仕事も予期せぬ人がチャンスを導いてくれそう。将来の投資と割り切り交際費などは惜しまないこと。反面周囲の期待に応えようとしてストレスを溜める恐れが。自分のやりがいファーストで動くことが開運に。恋愛は偶然出向いた場所に運命が潜んでいます。