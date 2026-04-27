▼山梨県（甲府地方気象台・２７日５時）【中・西部】雨後くもり【東部・富士五湖】雨後くもり▼長野県（長野地方気象台・２７日５時）【北部】雨後くもり【中部】雨後くもり【南部】雨後晴れ▼新潟県（新潟地方気象台・２７日５時）【下越】くもり時々雨【中越】くもり時々雨【上越】雨後くもり【佐渡】雨後くもり▼富山県（富山地方気象台・２７日５時）【東部】雨後くもり【西部】雨後くもり▼石川県（金沢地方気象台・２７日５