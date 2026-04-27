▼茨城県（水戸地方気象台・２７日５時）【北部】雨後くもり【南部】雨後くもり▼栃木県（宇都宮地方気象台・２７日５時）【南部】雨後くもり【北部】雨後くもり▼群馬県（前橋地方気象台・２７日５時）【南部】雨後くもり【北部】雨後くもり▼埼玉県（熊谷地方気象台・２７日５時）【北部】雨後くもり【南部】雨後くもり【秩父地方】雨後くもり▼千葉県（銚子地方気象台・２７日５時）【北西部】雨時々止む【北東部】雨時々止む【