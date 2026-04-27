日本相撲協会は２７日、大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新番付を発表し、熱海富士（伊勢ケ浜）が新関脇昇進を果たした。伊勢ケ浜部屋からの新関脇は２０１６年秋場所の宝富士以来で、現師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が部屋を継承してからは初めて。静岡県出身では１９３０年夏場所の天竜以来、９６年ぶり。静岡県勢では昭和以降で、天竜と並ぶ最高位となった。熱海富士は新小結だった先場所、