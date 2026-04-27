日本相撲協会は２７日、大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新番付を発表した。春場所で３回目の優勝を果たし、場所後に大関昇進を果たした霧島（音羽山）が東大関となった。霧島の大関は２４年夏場所以来、１２場所ぶり。現行のカド番制度となった１９６９年名古屋場所以降で、平幕転落後に返り咲いたのは魁傑、照ノ富士に続き３人目だった。