▼青森県（青森地方気象台・２７日５時）【津軽】くもり時々晴れ【下北】くもり時々晴れ【三八上北】くもり時々晴れ▼岩手県（盛岡地方気象台・２７日５時）【内陸】くもり後晴れ【沿岸北部】くもり後晴れ【沿岸南部】くもり一時雨▼宮城県（仙台管区気象台・２７日５時）【東部】くもり時々雨【西部】くもり時々雨▼秋田県（秋田地方気象台・２７日５時）【沿岸】くもり【内陸】くもり▼山形県（山形地方気象台・２７日５時）【村