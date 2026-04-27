◇ナ・リーグドジャース6―0カブス（2026年4月26日ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、カブス戦に「1番・DH」で出場。5―0で迎えた第4打席に6号ソロを放った。最初の3打席は今永との日本選手対決で初回に四球、2回に右前打、5回に右翼線二塁打。2番手ミルナーと対戦した7回先頭で、初球のシンカーを逆方向の左中間スタンドに運んだ。打った瞬間に本塁打を確信した様子で、歩きなが