◆米大リーグブルージェイズ４―２ガーディアンズ（２６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズは２７日（日本時間２８日）から、コーラ監督＆５人のコーチが電撃解任されたレッドソックスを迎えての３連戦を本拠で行う。今季１０カード目で初のア・リーグ同地区同士との対戦となる。前夜起こったライバルチームの監督解任劇について、シュナイダー監督は「驚いた。これも仕事の一部だとは思うけれど、い