【ワシントン共同】トランプ米大統領が出席した夕食会で25日に起きた発砲で、オバマ元米大統領は26日、X（旧ツイッター）で事件を批判した。「民主主義において暴力は許されないものとして、私たち全員に拒絶する責任がある」と投稿した。