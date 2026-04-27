落語家の立川雲水（56）が27日までに、Xを更新。トランプ米大統領がホワイトハウス記者会の夕食会に参加中に会場で発生した発砲事件をめぐり、高市早苗首相が「暴力は世界のいかなる場所でも決して容認できない」としたポストに対し、「授業中の小学校にミサイルをぶち込むのは暴力じゃないとでも思ってんのか？」「無差別に人を殺める為の道具を海外に売る事で儲けを得ようってのは暴力じゃないとでも思ってるのか？」と疑問を投