今回、Ray WEB編集部は女友だちとのトラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・サエの友だち、リンカとレミは、合コンを通して同じ男性・ケントを好きになります。ケントはレミと上手くいっている様子。不安になったリンカがサエに探りを入れますが、2人とも友だちなのであまり巻き込まれたくないサエは、濁して答えます。次はレミから、リンカとケントについて探りを