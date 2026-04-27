小説『花檻の園』の作者、北沢陶さんにインタビュー。推す側も推される側もちょっと悩ましい、そんな感じを出せればいいかなと新作を出すごとに注目を集める北沢陶さん。『花檻の園』の舞台は、前作に続きまたも大正期の大阪だ。最近はレトロな雰囲気が残る観光地として知られる、通天閣のお膝元の「新世界」界隈だが、当時から夜は独特の雰囲気を持つ繁華街だった。主人公の織辺朔哉（おりべさくや）は、東京から来た転校生、漆青