マセラティ111周年記念のグレカーレ限定車マセラティ・ジャパンは4月24日、ミッドサイズSUVの『グレカーレ・モデナ』をベースとした日本限定の特別仕様車『マセラティ・グレカーレ・モデナ・ネロ・インフィニート』を発売した。【画像】『ネロ・インフィニート』ほか、マセラティ・グレカーレの特別仕様車たち全20枚この特別仕様車は、マセラティ創業111周年を記念し、日本市場向けにわずか13台のみが導入される、稀少な限定モデ